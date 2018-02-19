Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова

Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом передает «Интерфакс».

Таким образом, суд оставил без изменений постановление Зюзинского суда Москвы от 4 мая 2017 года, отклонив поданную Родченковым аппеляцию.

В сентябре 2017 года столичный Басманный суд также заочно арестовал Родченкова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Мосгорсуд также признал это решение законным.

Напомним, Родченков был объявлен в международный розыск после того, как он стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), проводившего расследование допинга в российском спорте.

В настоящее время Родченков находится в США. Россия намерена добиваться его экстрадиции.