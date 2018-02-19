Назван лучший фильм года по версии BAFTA

В номинации «Лучший фильм» на церемонии вручения наград BAFTA за заслуги в области британского и международного кинематографа была отмечена кинокартина Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури».

«Во многих смыслах наш фильм помогает людям обрести надежду, но одновременно это и кино о ярости, и, как мы неоднократно видели в этом году, часто ярость становится единственным путем, чтобы заставить людей прислушиваться к чужому мнению и меняться, и поэтому мы захвачены тем, что BAFTA назвала наш фильм лучшим», — прокомментировал победу Макдонах.

Его фильм также получил премию BAFTA как лучший британский фильм, лучший оригинальный сценарий и лучший фильм года. Кинокартина Макдонаха была номинирована в девяти категориях. Награду за «Лучшую женскую роль» получила актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в фильме главную роль. Приз за лучшую мужскую роль второго плана достался Сэму Рокуэллу, который снялся в роли офицера Диксона.

Лучшей мужской ролью была признана работа Гэри Олдмэна, сыгравшего Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».