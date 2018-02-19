В Калифорнии создали химеру человека и овцы

Калифорнийские биологи на конференции Американского научного общества рассказали об удачном эксперименте, в ходе которого они вырастили зародыши, включающие в себя клетки человека и овцы. Об этом пишет The Guardian.

Работы по созданию химеры - состоящих из генетически разнородных клеток организмов - ведут полтора десятилетия. Ученые пытаются научиться выращивать полноценные органы, которые были бы пригодны для трансплантации человеку. Кроме того, на искусственно выращенных органах можно было бы проводить испытания медикаментов. Однако ученые сильно ограничены в своих действиях из-за дискуссий об этичности подобных экспериментов.

В ходе эксперимента калифорнийским ученым удалось имплантировать клетки человека в зародыши овцы, которые прожили 28 дней. После этого срока ученые прекратили эксперимент по этическим соображениям.

Экспериментаторы подчеркнули, что пока неясно, могут ли и как именно влиять человеческие клетки на внешний вид животного и на работу его нервной системы. Для этого необходимо больше времени, не менее 70 дней.