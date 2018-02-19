Федерация керлинга России обратилась в Следственный комитет

Первый вице-президент Федерации керлинга России (ФКР) Андрей Созин сообщил ТАСС, что организация обратилась в Следственный комитет России с просьбой разобраться в ситуации с появлением мельдония в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого.

«Федерация направила заявление в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться в ситуации», - сказал Созин.

Напомни, 18 февраля стало известно, что один из российских олимпийцев был заподозрен в применении допинга. СМИ назвали имя Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзовую награду в премьерном для России виде спорта. Спортивный арбитраж в Лозанне объявил об открытии дела в отношении Крушельницкого.