Таможня РФ опровергла слухи о скоплении грузовиков на границе с Украиной

Центральное таможенное управление РФ заявило, что пропускной пункт «Нехотеевка» Белгородской таможни работает в штатном режиме. Заявление было опубликовано на сайте ведомств после сообщений СМИ о скоплении грузовых автомобилей на российско-украинской границе.

«В выходные и утро понедельника отмечалась неравномерность потока грузового транспорта с сопредельной территории, но на нейтральной полосе перед въездом в Российскую Федерацию очередей не наблюдалось. На данный момент ситуация сохраняется.

За 17-18 февраля через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Нехотеевка" на въезд и на выезд проследовало 146 пассажирских автобусов, 261 грузовое транспортное средство и 3933 легковых автомобилей», — сказано в заявлении.

Ранее украинская погранслужба сообщала о прекращении пропуска грузовых автомобилей и скоплении около сотни машин на пропускном пункте. Проблемы, якобы, были вызваны неисправностью оборудования для досмотра грузов.