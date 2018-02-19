Васильева сообщила об активизации работы в регионах после нападений в школах

Министр образования и науки России Ольга Васильева в интервью РБК рассказал, что после нападений подростков на российские школы каждую неделю ее заместители, психологи, представители МВД и Росгвардии будут на выходные выезжать в регионы. Они будут обсуждать с местными педагогами меры предосторожности, призванные не допустить повторения нападений.

Ольга Васильева подчеркнула, что у чиновников есть понимание того, что проблема кроется не в организации охраны, а в особенностях психики подростков. В совещаниях участвуют представители всех регионов федерального округа.

«Обсуждаются предложения, что нужно изменить с точки зрения взаимодействия ведомств для повышения безопасности школ. Большое внимание уделяется выстраиванию системы воспитания, происходит обмен опытом и наиболее успешными наработками», — сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Министр образования отметила, что ведомство разрабатывает предложения по внесению изменений в некоторые федеральные нормативно-правовые акты.

«Правовая база готовится, она необходима для того, чтобы координировать регионы, чтобы договариваться и слушать», — сообщила Васильева. В частности, обсуждается расширение возможностей медосвидетельствования подростков. Сейчас его можно с 15 лет проходить по желанию.