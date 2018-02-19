СМИ узнали об уходе Дерипаски из «Русала» и En+ Group

Миллиардер Олег Дерипаска хочет уйти с поста президента в компаниях «Русал» и En+ Group, но остаться в совете директоров обеих компаний в качестве неисполнительного директора. Как стало известно «Коммерсанту» из информированных источников, это решение может быть связано с тем, что он стал фигурантом «кремлевского доклада» минфина США.

Если к концу недели Дерипаска утвердится в решении покинуть президентские посты, его место в «Русале» займет Владислав Соловьев, а в En+ Group - Максим Соков.

Собеседники издания утверждают, что на решение Дерипаски повлияла публикация «кремлевского доклада».

«Когда у тебя право финальной подписи и необходимость вести многочисленные переговоры, повышенное внимание из-за списка может быть проблематично», — заявил один из источников.

Другой собеседник издания опроверг это утверждение, подчеркнув, что Дерипаска останется акционером в обеих компаниях.

«В списке — весь российский список Forbes, никто же из них должности в своих компаниях не меняет, так что увязывать кадровые перестановки в отстроенных активах и "кремлевский доклад" — неверно», — отметил источник «Коммерсанта».

По некоторым данным, Олег Дерипаска планирует сконцентрироваться на развитии группы ГАЗ. Он не входит в ее менеджмент, но является собственником компании.