МОК проведет расследование по поводу допинг-пробы российского спортсмена

Директор по коммуникациям международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация после окончания Олимпиады проведет независимое расследование по поводу положительной допинг-пробы российского спортсмена Александра Крушельницкого. Об этом сообщает ТАСС.

«Для нас все это неприятно, если подтвердится, что обвинения были оправданными и спортсмена действительно поймали на допинге, будет досадно. Но это в очередной раз подчеркивает нашу антидопинговую работу, если будет получено подтверждение, то мы учтем и этот момент, и работу комиссии Николь Хевертц, и мнение группы по реализации решений, 24 февраля они отчитаются перед МОК, но сейчас в этом моменте очень много вопросов», — отметил Адамс.

Ранее представитель МОК говорил, что не исключает возможности подмешивания допинга Крушельницкому. Проба «Б» будет вскрыта 19 февраля.

Марк Адамс также опроверг сведения о сданной кем-либо из российских спортсменов аккредитации

Скип женской команды по керлингу на Олимпиаде Виктория Моисеева назвала неправдоподобной версию, согласно которой Крушельницкому подсыпал мельдоний кто-то из его окружения

«Невозможно поверить, что кто-то мог подсыпать ему допинг. Мы все очень близки. Для меня невероятно, что кто- то может спокойно спать по ночам, испортив жизнь не только одному человеку, но и большому количеству людей. Завистники у людей, наверное, есть всегда, но я не могу поверить в эту версию», — сказала Моисеева.