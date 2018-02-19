CAS рассмотрит дело Крушельницкого

Антидопинговый отдел (CAS ADD) Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) зарегистрировал дело керлингиста Крушельницкого, сообщает пресс-служба организации.

«Антидопинговый отдел CAS (CAS ADD) заявляет о регистрации нового дела. В дополнение к просьбе Международного олимпийского комитета (МОК), CAS ADD инициировал процедуру с участием спортсмена Александра Крушельницкого (керлинг, дабл-микст, команда "Олимпийские атлеты из России")» — говорится в сообщении.

Дата слушания не указана.

18 февраля штаб олимпийской российской делегации получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, но без указания имени спортсмена. Одновременно СМИ сообщили, что речь идет об Александре Крушельницком, завоевавшем в паре с Анастасией Брызгаловой бронзовую медаль в дабл-миксте.