Российские хоккеистки проиграли Канаде в полуфинале ОИ

Женская сборная России по хоккею уступила сборной Канаде в полуфинале женского хоккейного турнира Олимпийский игр-2018. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россия уступила Канаде со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).

В финале сборная Канады сыграет с командой США, которая ранее со счетом 5:0 выиграла у Финляндии. Российская и финская команды сыграют в матче за третье место.

Россия ранее уже играла с командой Финляндии на групповом этапе игр. Тогда россиянки проиграли финским хоккеистами со счетом 1:5.

Матч за третье место пройдет в 21 февраля, финал женского хоккейного турнира пройдет 22 февраля.