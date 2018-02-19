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19 февраля 2018, 18:04
Канада Олимпийские игры Россия хоккей

Российские хоккеистки проиграли Канаде в полуфинале ОИ

Вратарь женской сборной РФ по хоккею
Вратарь женской сборной РФ по хоккею
pyeongchang2018.com

Женская сборная России по хоккею уступила сборной Канаде в полуфинале женского хоккейного турнира Олимпийский игр-2018. Об этом сообщает «Интерфакс». 

Россия уступила Канаде со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).

В финале сборная Канады сыграет с командой США, которая ранее со счетом 5:0 выиграла у Финляндии. Российская и финская команды сыграют в матче за третье место.

Россия ранее уже играла с командой Финляндии на групповом этапе игр. Тогда россиянки проиграли финским хоккеистами со счетом 1:5.

Матч за третье место пройдет в 21 февраля, финал женского хоккейного турнира пройдет 22 февраля.

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