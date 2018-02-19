Доходы россиян в январе снизились вдвое

По сравнению с декабрем 2017 год доходы россиян за январь 2018 года снизились на 49,7%, сообщает RNS со ссылкой на данные Росстата.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе 2018г. не изменились по сравнению с январем 2017г. (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017г. в размере 5 тыс. рублей, произведенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ)», — заявили в Росстате.

В годовом выражении показатель не изменился.

В конце января 2018 года Росстат отметил падение реальных располагаемых денежных доходов россиян на 1,7% по сравнению с 2016 годом.

Падение доходов ведомство зафиксировало четвертый год подряд: в 2016 году реальные доходы жителей России уменьшились на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7% к предыдущему году.