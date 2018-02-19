19 февраля 2018, 19:10
Сеть KFC в Великобритании закрыла около сотни ресторанов из-за нехватки курятины
Сеть KFC в Великобритании закрыла 83 ресторана из-за нехватки курятины, основного ингредиента блюд. Как удалось выяснить ВВС, перебои с мясом начались после смены поставщика. Вместо Bidvest курятину начала доставлять DHL, которую поразил «операционный сбой», задержавший поставки.
В Великобритании работает около 900 ресторанов KFC, из них 83 были закрыты 19 февраля.
The Colonel is working on it. pic.twitter.com/VvvnDLvlyq— KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) 17 февраля 2018 г.
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