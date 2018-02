Сеть KFC в Великобритании закрыла около сотни ресторанов из-за нехватки курятины

Сеть KFC в Великобритании закрыла 83 ресторана из-за нехватки курятины, основного ингредиента блюд. Как удалось выяснить ВВС, перебои с мясом начались после смены поставщика. Вместо Bidvest курятину начала доставлять DHL, которую поразил «операционный сбой», задержавший поставки.

В Великобритании работает около 900 ресторанов KFC, из них 83 были закрыты 19 февраля.

