Мемория. Борис Пуго

19 февраля 1937 года родился Борис Пуго, партийный деятель, член ГКЧП.

Личное дело

Борис Карлович Пуго (1937-1991) родился в Калинине (сейчас - Тверь) в семье партийного работника. Его родители были известными латышскими коммунистами. Отец, Карл Янович Пуго, был участником революции и Гражданской войны, красным «латышским стрелком», подпольщиком, в 1930-е годы работал в Москве в НКВД, в конце 1940-х годов стал первым секретарем Рижского горкома партии.

Борис Пуго пошел по стопам отца. Окончив Рижский политехнический институт и по распределению попав на завод, стал продвигаться по комсомольской линии. В 1961 году стал секретарем заводского комитета комсомола, после ушел в райком, где был сперва вторым, а затем и первым был секретарем райкома. Из райкома ушел в ЦК ЛКСМ, где прошел путь от заведующего сектором до секретаря латвийского комсомола. В 1963 году стал членом коммунистической партии.

В 1970-м году Пуго забрали в ЦК ВЛКСМ в Москву, где он стал секретарем ЦК по международным вопросам. В 1974 году его направили на партийную работу. «После ЦК ВЛКСМ, где жизнь все время кипела, он на Старой площади несколько месяцев маялся от тоски. Говорил мне потом, что ему не нравилось быть маленьким винтиком в огромном механизме. И просил отпустить его в Латвию», - вспоминал сын Бориса Пуго Вадим.

Пуго разрешили вернуться в Ригу, где он работал сперва завотделом ЦК Компартии Латвии, а затем - первым секретарем Рижского горкома партии.

После визита в Ригу первого зампреда Комитета госбезопасности СССР Семена Цвигуна, Пуго порекомендовали перевести в руководство латвийского КГБ, где требовался именно такой молодой, активный и кристально честный коммунист. Его направили в Высшую школу КГБ.

С 1977 года Борис Пуго занял пост первого заместителя председателя КГБ Латвийской ССР, а с 1980 года – его председателя с присвоением воинского звания генерал-майор.

В 1984 году Пуго избрали первым секретарем латвийского ЦК. «Насколько я знаю, этот переход инициировал Горбачев. В те годы отец был не просто выдвиженцем Горбачева. Он во всем ориентировался на генсека, восхищался им в личном плане. Это было почти поклонение», - рассказывал Вадим Пуго. Пост первого секретаря ЦК Компартии Латвии. Борис Пуго занимал до 1988 года.

В 1988 году был назначен председателем Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Был членом и председателем Центральной контрольной комиссии КПСС - высшего контрольного органа компартии - с июля 1990 по апрель 1991 года.

1 декабря 1990 года был назначен министром внутренних дел СССР, сменив на этом посту В. В. Бакатина, отправленного Михаилом Горбачевым в отставку.

4 февраля 1991 года Борису Пуго было присвоено воинское звание генерал-полковника, а в марте 1991 года он стал членом Совета безопасности СССР.

После перевода в столицу Пуго, по словам его сына, в полной мере увидел картину происходящего в стране – упадок экономики, государство, раздираемое на части и регионами, и самой Москвой.

К началу 1991 года ситуация в СССР стала критической. Центр начал терять контроль над союзными республиками, страна оказалась на грани распада. В руководстве начал прорабатываться вопрос о введении чрезвычайного положения. С конца 1990 года председатель КГБ СССР В. А. Крючков совместно с другими будущими членами ГКЧП принимали все возможные меры по введению в СССР чрезвычайного положения конституционным путем, но не получили поддержки президента и Верховного Совета СССР. С начала августа 1991 года они начали осуществлять конкретные меры по подготовке введения чрезвычайного положения незаконным путем.

«В ночь с 18 на 19 августа руководство страны, учитывая отказ Горбачева участвовать в действиях, вынуждено было создать "Государственный комитет по чрезвычайному положению". Такого типа государственные структуры в то время имели право создавать два лица: Президент СССР или председатель Кабинета министров СССР. Руководитель Кабинета министров Валентин Павлов взял ответственность на себя, создал комитет и сам вошел в его состав», - рассказывал впоследствии занимавший на тот момент пост замминистра обороны СССР Валентин Варенников.

Борис Пуго в августе 1991 года отдыхал с семьей в Крыму и возвратился в Москву как раз 18 августа. В тот же день ему позвонил председатель КГБ В. А. Крючков и пригласил в Кремль, где и был образован Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Члены ГКЧП выступили против проводившейся первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым политики Перестройки, а также против подписания нового союзного договора и преобразования СССР в конфедеративный Союз Суверенных Государств, куда планировали войти только 9 из 15 союзных республик.

«Он говорил мне, что не должен был вляпаться в это дело, но альтернативы не было. Ему оставалось либо отказаться и фактически встать на сторону ельцинской команды, которую он терпеть не мог, либо остаться, пусть и достаточно формально, с людьми, которые были его единомышленниками,— Крючковым и Шениным. Но он не оказывал им активной поддержки. Ну позвонил раз на телевидение и попросил не транслировать выступление Анатолия Собчака, ну дал машины ГАИ для сопровождения входящих в Москву войсковых колонн. Но ничего больше ему в вину не ставили», - рассказывал впоследствии сын Пуго.

В пять часов утра 19 августа Борис Пуго отдал ГАИ приказ обеспечить сопровождение входящей в Москву бронетехники. После того, как утром 19 августа в перерыве трансляции балета «Лебединое озеро» по телевидению объявили о болезни Горбачева и переходе страны на чрезвычайное положение, москвичи вышли на улицы. Чтобы объясниться с народом, члены ГКЧП в 16:00 собрали пресс-конференцию. По правую руку от «исполняющего обязанности президента СССР» Геннадия Янаева сидел Борис Пуго.

Позже на допросе бывший премьер-министр СССР Валентин Павлов скажет: «20 августа на вечернем заседании ГКЧП стало ясно, что все предпринятые действия — авантюра. Возле Белого дома — скопление людей и оружия. Без крови бы не обошлось. Пуго и Язов высказывали мысль об ошибочности введения танков».

После провала и самороспуска ГКЧП прокуратурой СССР в отношении Бориса Пуго было возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в антиконституционном заговоре.

Вернувшись вечером 21 августа с работы домой, Пуго обнаружил, что все телефоны правительственной связи у него отключены. Он поднялся с женой Валентиной Ивановной в квартиру к сыну Вадиму, семья которого жила в том же доме, но выше этажом. Вадим Пуго работал в разведке в Первом главном управлении КГБ. Пуго попрощался с сыном и невесткой, но на тот момент речь шла всего лишь о неизбежном аресте.

Борис Пуго и его жена покончили с собой 22 августа 1991 года, когда стало известно, что его едут арестовывать.

Борис Карлович Пуго Wikimedia Commons

Чем знаменит

Борис Пуго был одним из организаторов и участников «Августовского путча» 1991 года, когда была предпринята последняя попытка сохранить СССР. Он стал одним из семи высокопоставленных чиновников Советского Союза, сформировавших Государственный комитет по чрезвычайному положению - ГКЧП.

Помимо Бориса Пуго в него также входили вице-президент СССР Геннадий Янаев, председатель Совета министров Валентин Павлов, председатель КГБ Владимир Крючков, министр внутренних дел Борис Пуго, секретарь ЦК КПСС Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза Василий Стародубцев и вице-президент Научно-промышленного союза Александр Тизяков.

Но он был единственным, кто после провала путча покончил с собой. Все остальные члены ГКЧП в мае 1994 года после завершения судебного процесса над ними были освобождены по амнистии.

О чем надо знать

По словам Вадима Пуго, вечером 21 августа отец в приватной беседе заявил ему, что его обманули.

«Говорю: "Ну, как тебя могли обмануть? Ты же среди всех самый осторожный. Тебя обмануть невозможно! ". А он: "Нет, Вадим. Никогда не верь людям! Меня обманули! Мне что сказали? "Все готово". Что-то там наговорили... А потом оказалось: один - в кусты, другой - пьяный, третий вообще не знает, что делает!"», - рассказывал сын Пуго в одном из интервью.

Прямая речь

Публицист Рой Медведев о Борисе Пуго: «Пуго производил впечатление человека чрезвычайно пунктуального и порядочного, но несколько нервного и крайне чуткого к умалению роли тех органов партийной власти, которые он представлял»

Из воспоминаний пресс-секретаря Горбачева А.Грачева: «После того как из окружения Горбачева ушли... многие из тех, кто прошел с ним первые годы перестройки, на его шахматной доске вместо крупных, хотя и своенравных фигур остались главным образом пешки. И ему ничего не оставалось, как начинать двигать их в ферзи. Так в политические деятели крупного ранга попали Г. Янаев, В. Павлов, А. Лукьянов, Б. Пуго и даже В. Болдин...».

Предсмертная записка Бориса Пуго: «Совершил абсолютно неожиданную для себя ошибку, равноценную преступлению. Да, это ошибка, а не убеждения. Знаю теперь, что обманулся в людях, которым очень верил. Страшно, если этот всплеск неразумности отразится на судьбах честных, но оказавшихся в очень трудном положении людей. Единственное оправдание происшедшему могло быть в том, что наши люди сплотились бы, чтобы ушла конфронтация. Только так и должно быть. Милые Вадик, Элина, Инна, мама, Володя, Гета, Рая, простите меня. Все это ошибка! Жил я честно — всю жизнь».

7 фактов о Борисе Пуго

Лтец Бориса Пуго был убежденным коммунистом. Как реликвию Карл Пуго хранил свой партбилет, обрезанный по форме пятки, который когда-то прятал в сапоге.

Несмотря на латышские корни, по-русски Пуго говорил гораздо лучше, чем по-латышски.

Пуго был сторонником китайской модели развития. Побывав в Китае, он рассказывал о трех постулатах китайского успеха: ничем не ограниченное развитие бизнеса, сохранение основной роли компартии и неделимость страны. Но в СССР, по его словам, он не видел ни людей, ни путей для реализации этой модели.

С будущей женой Валентиной Борис Пуго познакомился во время учебы в Рижском политехническом институте. Они прожили вместе почти 30 лет и были для окружающих примером счастливой семьи. «Это просто чувствовалось, насколько они друг другу преданны и как любят, уважают друг друга. Гуляли они обязательно за ручку… » — рассказывал один из участников ГКЧП бывший секретарь ЦК КПСС Олег Шенин. На момент смерти Валентина Пуго была кандидатом технических наук, доцентом Московского энергетического института.

У кандидата в члены Политбюро Бориса Пуго никогда не было ни собственной дачи, ни машины. На сберкнижке после его смерти оказалось всего пять тысяч рублей.

Борис Пуго стал вторым министром внутренних дел СССР после Николая Щелокова, который покончил с собой.

Администрации московских кладбищ отказывались предоставлять семье Пуго место для погребения. Лишь четыре месяца спустя после кремации урны с прахом экс-министра МВД и его жены были наконец захоронены на Троекуровском кладбище.



Материалы о Борисе Пуго

Борис Карлович Пуго. Биография

Борис Пуго: загадка смерти министра МВД СССР.

Жертвы ГКЧП. Р.А. Медведев

Пуго: сын об отце. «День», N 30, 1993.

«Отец говорил, что не должен был вляпаться в ГКЧП». Интервью с Вадимом Пуго. «Ъ», 19.02.2002

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