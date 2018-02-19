В Минпромторге сообщили о запрете на поставки двигателей Ан-148 в Россию

Заместитель министра промышленности Олег Бочаров в ходе круглого стола в Госдуме России сообщил о наложенном украинскими властями запрете на поставку двигателей Д-436 в гражданских целях. Эти двигатели используются в Ан-148 и Бе-200, уточняет ТАСС.

Двигатели для ближнемагистрального Ан-148 и самолета-амфибии Бе-200 производит украинское предприятие АО «Мотор Сич». Их эксплуатируют Минобороны РФ, МЧС, специальный летный отряд «Россия», авиакомпании «Ангара» и «Саратовские авиалинии», чей самолет разбился 11 февраля в Подмосковье.

Представитель «Мотор Сич» в ответ на запрос сообщила РБК, что пока никаких официальных писем в компанию по этому поводу не приходило.