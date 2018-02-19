Госсекретарь США анонсировал новые санкции против россиян

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил о планах американских властей рассмотреть возможность пополнения санкционного списка новыми именами россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CBS.

«Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок. И мы рассматриваем кого дополнительно из представителей подвергнуть санкциям», — отметил Тиллерсон.

Так госсекретарь ответил на вопрос о том, «почему не вводятся санкции, которых хочет подавляющее большинство членов конгресса».