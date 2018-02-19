19 февраля 2018, 09:25
Госсекретарь США анонсировал новые санкции против россиян
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил о планах американских властей рассмотреть возможность пополнения санкционного списка новыми именами россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CBS.
«Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок. И мы рассматриваем кого дополнительно из представителей подвергнуть санкциям», — отметил Тиллерсон.
Так госсекретарь ответил на вопрос о том, «почему не вводятся санкции, которых хочет подавляющее большинство членов конгресса».
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