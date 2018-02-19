19 февраля 2018, 09:20
Генсек НАТО предрек ядерную гонку из-за России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что провоцирует новую ядерную гонку. Такое заявление он сделал в интервью газете Bild.
«США, как один из подписантов Договора о ликвидации ракет, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены» — отметил Столтенберг.
По его словам, модернизация ядерного вооружения в России может спровоцировать другие европейские страны на то, что они начнут разворачивать ядерные программы.
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