Генсек НАТО предрек ядерную гонку из-за России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что провоцирует новую ядерную гонку. Такое заявление он сделал в интервью газете Bild.

«США, как один из подписантов Договора о ликвидации ракет, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены» — отметил Столтенберг.

По его словам, модернизация ядерного вооружения в России может спровоцировать другие европейские страны на то, что они начнут разворачивать ядерные программы.