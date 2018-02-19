СМИ узнали о драке спецагентов США и Китая из-за «ядерного чемоданчика»

9 ноября 2017 года во время визита президента США Дональда Трампа в Китай его служба безопасности устроила потасовку с китайскими коллегами. Об этом пишет Axios со ссылкой на пять источников.

Собеседники издания рассказали, что во время посещения Трампом Дома народных собраний сотрудники китайской госбезопасности отказались пропустить в здание помощника, обязанного носить за президентом «ядерный чемоданчик». Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли потребовал от безопасника следовать за Трампом согласно регламенту. Китайский охранник схватил американца за руку, тот оттолкнул его и повалил на пол.

Потасовка закончилась мгновенно, и официальные лица приняли решение скрыть ее от общественности. Источники утверждают, что китайцам не удалось даже прикоснуться к «ядерному чемоданчику».

Собеседники издания отмечают, что команда Трампа следовала обычной процедуре безопасности, о которой китайцы перед визитом были проинформированы. Судя по всему, Пекин не получил официальный меморандум, или кто-то из высокопоставленных чиновников решил его проигнорировать.

Позже представители Китая извинились перед американскими коллегами за инцидент.