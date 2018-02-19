ОКР отказался комментировать сообщения о мельдонии в пробе российского спортсмена

Олимпийский Комитет РФ не будет делать официальных заявлений по поводу нарушения допинговых правил одним из спортсменов до получения результатов вскрытия пробы Б. Об этом заявил пресс-атташе команды «Олимпийские спортсмены из России» Константин Выборнов на официальном сайте организации.

Как подчеркивается в сообщении, официальная позиция российской делегации состоит в том, что до появления результатов вскрытия допинг-пробы Б российская сторона будет давать никаких комментариев по данной ситуации, не будет называть имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта.

По словам Выборнова, какие-либо иные ссылки на официальные заявления или слова представителей нашей делегации не соответствуют действительности.

Ранее Международный олимпийский комитет официально уведомил российскую команду о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов, однако фамилия предполагаемого спортсмена названа не была.



Позднее стало известно, что речь идет о керлингисте Александре Крушельницком, в пробе которого якобы был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. 13 февраля спортсмен вместе с Анастасией Брызгаловой получил бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане в дабл-миксте, которая стала первой в истории российского спорта олимпийской медалью в керлинге.

В МОК заявили, что после окончания Олимпиады проведут независимое расследование по поводу положительной допинг-пробы российского спортсмена.