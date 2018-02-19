Промсвязьбанк может перевести долларовые счета в рублевые

Промсвязьбанк, получающий статус оборонного банка, начал подготовку к работе в режиме санкций США с просчета сценариев, наиболее благоприятных в условиях увеличения санкционных рисков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три близких к банку источника.

В банке создано специальное подразделение, которое сочло добровольный перевод долларовых счетов клиентов в рублевые одни из самых безопасных сценариев.

«Если в отношении банка будет введен запрет на работу с долларами, банк не сможет провести операцию по такому счету, в том числе принять платеж от клиента по кредиту. Чтобы этого не допустить, банк изучает вариант включения в договор пункта, позволяющего переводить такой счет в рубли, что позволит осуществить платежи», - сообщил один из источников издания.

Министр финансов России Антон Силуанов 19 января заявил, что Промсвязьбанк выбран опорным для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Этот факт делает кредитную организацию весьма вероятным кандидатом на включение в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List).

«Включение банка в список SDN означает блокировку всех его средств и активов, размещенных на счетах в американских банках. Таким образом, будут заморожены средства на корсчетах банка, ценные бумаги банка, учитывавшиеся на брокерских счетах в американских банках. Проводить расчеты в долларах такой банк уже не сможет», — пояснил РБК партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев.