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19 февраля 2018, 17:54
археология Эфиопия

Дети гейдельбергских людей принимали активное участие во всех родительских занятиях

Реконструкция стоянки, где были найдены следы
Реконструкция стоянки, где были найдены следы
Matthew Bennett

Исследователи из Италии, Великобритании и Германии рассказали о следах древних людей, найденных в палеолитическом комплексе Мелка-Контуре в Эфиопии.

Мелка-Контуре располагается в пятидесяти километрах к югу от Адисс-Абебы по обеим берегам реки Аваш. Открыл этот памятник эпохи палеолита в 1963 году нидерландский гидрогеолог Герард Деккер. Древние стоянки и отдельные находки встречаются там на протяжении шести километров. Самые древние из них относятся к олдувайской культуре и имеют возраст 1,6 – 1,7 млн. лет. Они принадлежат еще Homo ergaster.

Нынешние находки более позднего времени. Они представляют собой цепочки следов взрослых и детей, а также отдельные каменные орудия и останки бегемота. Следы, оставленные на мягкой глине, сохранились благодаря тому, что были покрыты слоем вулканического пепла. Археолог Флавио Альтамура (Flavio Altamura) из Римского университета Ла Сапиенца и его коллеги сообщают, что следам примерно 700 тысяч лет, а оставлены они гейдельбергскими людьми (Homo heidelbergensis).

Группа древних людей, чьи следы изучили археологи, была занята разделкой туши бегемота и изготовлением каменных орудий. Рядом со взрослыми членами группы находились дети в возрасте от года и старше, которые, судя по следам, принимали участие в их занятиях. Профессор Бормутского университета Мэтью Беннетт, специалист по древним следам, говорит, что найденные следы стали еще одним доказательством значительных отличий в образе жизни маленьких детей и их воспитании в палеолитическую эпоху и в современном западном обществе.

Если в наши дни принято оберегать детей, то в палеолите, как и в современных культурах охотников и собирателей, у них есть куда больше возможностей получать опыт самостоятельно. Дети не имеют того привилегированного положения, какое у них есть в западном обществе. Они принимают участия в занятиях родителей, постепенно накапливая необходимые навыки. «Мы думаем, позволять маленькому ребенку играть с отщепами камня или, может быть, даже немного поразделывать бегемота – это необычно, – говорит Беннет, – но на самом деле необычные мы, а не они».

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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