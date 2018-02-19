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19 февраля 2018, 10:38
история искусства

Работа неизвестного художника была обнаружена под картиной Пикассо

Рентгенограмма картины
Рентгенограмма картины
Craig Boyko/Art Gallery of Ontario

На конференции Американской ассоциации содействия развитию науки, завершившейся в Остине, группа ученых из Северо-западного университета в Чикаго рассказала об исследовании картины Пабло Пикассо «Нищая на корточках» (La Misereuse Accroupie).

Картина была написана Пикассо в 1902 году, в так называемый «голубой период» его творчества. Сейчас она находится в Художественной галерее Онтарио в Торонто. Ужев 1992 году реставраторы заподозрили, что с ней связан какой-то секрет. Старший реставратор Художественной галереи Онтарио Сандра Вебстер-Кук (Sandra Webster-Cook) рассказывает, что внимание привлекло несоответствие поверхностной текстуры картины отдельным мазкам в изображении фигуры. Также обнаружился несвязанный цвет, проглядывающий через кракелюры. Все это обычно говорит об изменении авторского замысла в ходе работы или о повторном использовании холста.

При рентгеновском исследовании под портретом нищенки был обнаружен скрытый пейзаж. Новое исследование было проведено совместно со специалистами из Северо-западного университета. На этот раз был применен рентгенофлуоресцентный анализ. По спектру, излучаемому материалом под воздействием рентгеновских лучей, он позволяет определить содержание в материале разных химических элементов. При исследовании картины это дает возможность точно определить использованные автором краски, даже если они скрыты под более поздним слоем живописи. Также применили оптическую рефлекторную спектроскопию, позволяющую точно разделить разные слои живописи.

Команда исследователей пришла к заключению, что для своей картины Пикассо использовал пейзаж, нарисованный другим художником. Первоначально была выдвинута гипотеза, что автором пейзажа был Хоакин Торрес-Гарсия, уругвайский художник, живший в 1892 по 1914 год в Барселоне, входивший в круг художников, собиравшихся в кафе Els Quatre Gats и знакомый с Пикассо. Однако позже от этой гипотезы отказались, так как удалось определить точное место, изображенное на картине (парк «Лабиринт Орта» в Барселоне), тогда как Торрес-Гарсия рисовал только вымышленные пейзажи. Помощник куратора современного искусства в Художественной галерее Онтарио Кеннет Бруммель (Kenneth Brumme) говорит, что автором картины был кто-то из молодых барселонских художников начала века.

Рентгенофлуоресцентное исследование принесло еще один сюрприз. Оказалось, что изначально у изображенной на картине женщины была видна правая рука, и она держала в руке кусок хлеба.

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