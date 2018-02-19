Путин продлил амнистию капиталов до марта 2019 года

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о проведении второго этапа амнистии капиталов. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Второй этап амнистии начнется с первого марта и продлится до 28 февраля 2019 года. При этом для тех граждан, кто подаст декларации в ходе второго этапа амнистии, сохранятся те же гарантии, что и на первом этапе в 2015-2016 годах.

В ходе второго этапа добровольного декларирования специальную декларацию могут подать как физические лица, ранее не подававшие ее, так и те, кто принял участие в первом этапе.

Граждане смогут указать в декларации счета в зарубежных банках, как открытые на начало 2018 года, так и закрытые на дату представления декларации, при условии, что такие счета открывались до 1 января 2018 года.

Те, кто подал декларацию на первом этапе амнистии, смогут представить ее повторно, в любой налоговый орган или в центральный аппарат ФНС по выбору.