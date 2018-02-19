Предвыборные ролики будут снимать без Путина

Пресс-секретарь предвыборного штаба действующего президента и кандидата в президенты России Владимира Путина Андрей Кондрашев сообщил РБК, что основными темами агитационных видеороликов станут целостность и укрепление страны, улучшение жизни граждан и социальная справедливость, дальнейшее движение России вперед, уважение традиций, укрепление обороноспособности.

Кондрашев также рассказал, что Путин отказался от съемок и записи реплик для предвыборных роликов. В них будут использованы хроники и фрагменты публичных выступлений.

Трансляция роликов, на которые выделено бесплатное эфирное время, начнется 19 февраля. Кондрашев отметил, что «будет буквально по одному ролику Путина в день»: «У него как у кандидата примерно в четыре раза меньше бесплатного эфирного времени, чем у других кандидатов. Все они имеют право на так называемое бесплатное партийное время, а Путин является самовыдвиженцем», — заявил пресс-секретарь.

Главным лозунгом роликов остается ранее появившийся на билбордах тезис «Сильный президент — сильная Россия».