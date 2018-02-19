В Испании депутата Госдумы хотят посадить на 5,5 лет

В Испании начался процесс над 18 фигурантами дела «о русской мафии», которые в конце 90-х начале 2000-х годов занимались отмыванием денег. Как сообщает РИА Новости, одним из подсудимых является депутат Государственной Думы, член думского комитета по бюджету и налогам Владислав Резник, который добровольно приехал на суд.

«Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию», — заявил Резник.

Большинство подсудимых, в том числе, Резника, Генпрокуратура требует приговорить к 5,5 годам тюремного заключения и выплате штрафа в размере от 26 тысяч до 100 млн евро.

Сообщается, что расследование этого дела продолжалось 11 лет. Генпрокуратура предполагает, что лидеры «малышевской группировки» Геннадий Петров и Александр Малышев создали в Испании ряд компаний, на которые оформлялась недвижимость. Деньги на счета предприятий переводились из России и других стран, а затем компании перепродавались. «Отмытые» средства переправлялись в офшорные зоны. В ходе следствия были заморожены счета фирм на сумму более 10,3 млн евро.

Адвокаты Резника утверждают, что на записях телефонных разговоров, которые являются доказательством его причастности к преступным схемам, звучит голос другого человека. Ожидается, что суд продлится две недели.