Совладельца «дочки» Газпрома заподозрили в организации убийства

Экс-гендиректор «Спецгазавтотранса» (ПАО «Газпром Спецгазавтотранс», входит в «Газпром»), член совета директоров компании Владимир Тумаев, задержанный правоохранительными органами, может подозреваться в организации заказного убийства. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, в результате был ранен человек.

Собеседник агентства предположил, что ситуация может быть связана со спорами хозяйствующих субъектов.

Официальные комментарии сотрудников правоохранительных органов «Интерфаксу» пока получить не удалось.

Владимир Тумаев руководил «Спецгазавтотрнасом» с 1984 по 2009 годы. В настоящее время он входит в совет директоров предприятия, ему принадлежит 12,68% уставного капитала сообщества.