Фигуранту «дела 26 марта» запросили три года колонии

Прокурор запросил три года колонии общего режима для Дмитрия Борисова, которого обвиняют в применении насилия в отношении полицейского во время задержания на митинге 26 марта. Об этом сообщает «Медиазона».

По версии следствия, Борисов дважды ударил ногой по шлему одного из пяти полицейских, которые несли его в автозак.

Борисов был задержан на антикоррупционном митинге в Москве, который организовал оппозиционер Алексей Навальный.

По словам Борисова, он не оказывал сопротивления и не бил полицейских.