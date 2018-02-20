20 февраля 2018, 18:28
Фигуранту «дела 26 марта» запросили три года колонии
Прокурор запросил три года колонии общего режима для Дмитрия Борисова, которого обвиняют в применении насилия в отношении полицейского во время задержания на митинге 26 марта. Об этом сообщает «Медиазона».
По версии следствия, Борисов дважды ударил ногой по шлему одного из пяти полицейских, которые несли его в автозак.
Борисов был задержан на антикоррупционном митинге в Москве, который организовал оппозиционер Алексей Навальный.
По словам Борисова, он не оказывал сопротивления и не бил полицейских.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое