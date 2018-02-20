На российских базах в Сирии установят «глушилки»

На территории российских военных баз в Сирии будет организовано подавление сигналов сотовой связи 2G и 3G. Такое распоряжение, как сообщает РБК, подписал начальник 8-го управления Генштаба российской армии генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

Согласно документу от 2 февраля 2018 года, «глушилки» на авиабазе Хмеймим должны появиться до 30 марта, а на базе ВМФ Тартусе и на остальной территории, где находятся российские военные, — до 1 июля.

По данным источника издания, такие меры связаны с атаками беспилотников на российские военные объекты в Сирии.

По его словам, например, квадрокоптеры «могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона».

Кроме того, по словам военного эксперта, полковника запаса Андрея Паюсова, подавление сигналов сотовой связи также может быть связано с желанием военных пресечь информационные утечки.

Кроме «глушилок» в распоряжении генерала Кузнецова речь также идет о провозе военными за границу личных телефонов и других гаджетов. Документ поручает главному управлению военной полиции Минобороны РФ подготовить к 1 марта допсоглашение с таможней об информационном взаимодействии.

Таможенники, как предполагается, будут предупреждать военную полицию о провозимых военнослужащими «технических средствах личного пользования».