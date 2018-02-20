«Аэрофлот» решил судиться с помощником главы Якутии из-за дебоша

Компания «Аэрофлот» намерена обратиться с иском к помощнику главы Якутии Евгению Шигапову, «который был отстранен от полета за неподчинение требованиям экипажа и попытку самовольно проникнуть в кабину пилотов», сообщает пресс-служба компании.

Перевозчик намерен через суд взыскать с Шигапова «расходы, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания воздушного судна в базовом аэропорту Шереметьево».

16 февраля глава Якутии Егор Борисов, его жена и Шигапов сели на рейс до Якутска, заняв места в бизнес-классе. Как сообщает «Аэрофлот», они взяли с собой «большое количество пакетов ручной клади» и во время посадки на просьбу предъявить посадочные талоны «ответили категорическим отказом», при этом «оскорбляли членов экипажа».

После того, как посадочные талоны нашлись, пассажиры прошли на борт. Спустя некоторое время дверь кабины пилотов открыл сотрудник авиакомпании. Шигапов «оттолкнул его и попытался самовольно проникнуть в кабину, требуя личного разговора с командиром воздушного судна».

По решению командира он был снят с рейса и передан полиции.

Из-за этого рейс был задержан более чем на один час.

Шигапова привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».