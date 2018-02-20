20 февраля 2018, 09:38
Назарбаев утвердил казахский алфавит на основе латиницы
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом утвердил изменения о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу. Об этом сообщается на сайте президента республики.
Изменения внесены в новый алфавит на основе латиницы. В старом использовались девять апострофов, в новом их заменили шесть букв с ударением. Также были введены диграфы sh и ch.
Обновленный алфавит состоит из 30 букв и двух диграфов. Переход на латиницу должен быть завершен до 2025 года.
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