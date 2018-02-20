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20 февраля 2018, 09:22
Первый канал телевидение

Первый канал опроверг уход Екатерины Андреевой из программы «Время»

Екатерина Андреева в эфире Первого канала
Екатерина Андреева в эфире Первого канала

Глава пресс-службы Первого канала Лариса Крымова заявила, что телеведущая Екатерина Андреева не покидает программу «Время» — она лишь временно покинет эфир передачи на европейской «орбите», сообщает «Интерфакс».

19 февраля заработала новая студия программы «Время», причем в качестве ведущего временно выступает шеф новостной редакции Первого канала Кирилл Клейменов.

В пресс-службе Первого канала пояснили, что нововведения связаны с переоснащением и запуском новой технологии: «Екатерина Андреева и Виталий Елисеев пока будут вести субботние выпуски, а также опробуют студию в других часовых поясах».

Ожидается, что после апробации новых возможностей студии Андреева и Елисеев вернутся на европейскую «орбиту».

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