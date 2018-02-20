Порошенко поручил военным проработать смену формата операции в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко поручил Минобороны и Генштабу страны подать предложения по смене формата силовой операции в Донбассе, сообщает 112.ua.

Об этом Порошенко заявил на заседании военного кабинета Совета нацбезопасности и обороны Украины, где глава государства подписал закон о реинтеграции Донбасса.

«Я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений по изменению формата на выполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложение касательно положения об объединении в оперативный штаб», — сообщил Порошенко.