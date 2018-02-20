Производитель отозвал в России около 5 тысяч машин Audi

Официальный представитель производителя машин марки Audi на российском рынке компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 4857 автомобилей Audi A4, A5, и Q5.

Как сообщает Росстандарт, речь идет об автомобилях, купленных в России в 2011-2016 годах с VIN-кодами, перечисленными на сайте ведомства (.pdf).

У отзываемых машин будет произведена замена нагревательного элемента. Все ремонтные работы проведут бесплатно для владельцев.