Российские биатлонисты впервые в истории вернутся домой без олимпийских медалей

Российские биатлонисты впервые в истории не сумели завоевать ни одной олимпийской медали — последняя гонка с участием наших спортсменов, которая прошла 20 феврале в Пхёнчхане, завершилась для них неудачно.

В смешанной эстафете биатлонисты из России стали лишь девятыми. Медали ОИ завоевали спортсмены из Франции, Норвегии и Италии.

В целом 12-й день Олимпийских игр в Пхёнчхане ничем не порадовал российских болельщиков — в активе спортсменов из России по-прежнему 11 медалей (три серебряные и восемь бронзовых), а в неофициальном медальном зачете Россия остается на 20-м месте.