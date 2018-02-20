В США объяснили усиление присутствия в Черном море сдерживанием России

США увеличивают свое военное присутствие в Черном море для противодействия наращиванию российских сил. Об этом CNN сообщил источник в минобороны США.

В настоящее время в Черное море находятся два эсминца ВМС США — USS Ross и USS Carney. Они вошли в акваторию моря 17-18 февраля.

В последний раз два военных корабля США находились в Черном море в июле 2017 года во время американо-украинских учений Sea Breeze.

USS Ross — один из эсминцев, с которых в апреле 2017 года был нанесен удар по сирийскому аэродрому Шайрат, с которого, как предполагается, сирийские правительственные силы устроили химическую атаку на город Хан-Шейхун.