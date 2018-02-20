В Антарктиде появится российский центр приема космической информации

В Антарктиде будет развернут новый наземный центр приема и обработки информации, поступающей со спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщает холдинг «Российские космические системы», который и займется строительством центра.

Создание центра, согласно сообщению, «позволит существенно повысить оперативность доведения космической информации до потребителей».

Создаваемый в Антарктиде комплекс будет принимать информацию от российских и зарубежных спутников.

Затем эта информация сможет передаваться по всему миру при помощи космической системы ретрансляции «Луч».

«Российские космические системы» входят в состав «Роскосмоса».