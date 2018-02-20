Офис спецпрокурора США по российскому делу предъявил новые обвинения

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, возглавляющего расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы и связях президента Дональда Трампа с Москвой, предъявил новые обвинения.

Как пишет The Washington Post, обвинения предъявлены лондонскому юристу Алексу ван дер Зуаану — зятю российского миллиардера Германа Хана.

Хан — один из богатейших людей России. Forbes оценивает его состояние в 9,3 млрд долларов.

Зуаан женат на дочери предпринимателя Еве.

Юристу предъявили обвинения в даче ложных показаний о его участии в подготовке доклада для украинских властей к суду над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Доклад готовила компания Skadden, в которой тогда работал Зуаан.

По версии следствия, он обсуждал документ с сотрудником предвыборного штаба Дональда Трампа Риком Гейтсом.

Гейтс был помощником бывшего главы штаба Пола Манафорта, который лоббировал интересы украинского и, как предполагается, российского руководства.