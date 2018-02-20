В Госдуме предложили создать министерство виртуальной реальности

Зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов направил правительству предложение создать в России министерство новых технологий и виртуальной реальности. Послание цитирует RT.

По мнению парламентария, виртуальную реальность можно успешно использовать во многих сферах, в частности, в образовании, медицине, психологии, военной подготовке, спорте.

Создание отдельного министерства, по мысли депутата, поможет России совершить прорыв в этой сфере.

«Цель ведомства будет состоять в поддержке, разработке и изучении отрасли виртуальной и дополненной реальности в нашей стране с использованием новых технологий для получения дополнительных доходов», — отметил Чернышов.

Между тем нынешнее правительство в скором времени будет распущено. Это произойдет после вступления в должность нового президента по итогам мартовских выборов.