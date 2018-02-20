Венесуэла начала выпуск собственной криптовалюты El Petro (PTR). Как сообщает Telesur, правительство страны анонсировало предварительную продажу 82,4 млн единиц валюты. Всего будет выпущено 100 млн единиц El Petro общей стоимостью 6 млрд долларов США

При этом El Petro будет единственной криптовалютой, имеющей реальное обеспечение в виде нефти (один Petro будет стоить как баррель венесуэльской нефти, то есть около 60 долларов).

«El Petro родилась, и теперь нас ждет полный успех и процветание Венесуэлы», — объявил президент страны Николас Мадуро.

Венесуэла уже выделила 5 млрд баррелей нефти для обеспечения стоимости криптовалюты.

Между тем в распущенном Мадуро парламенте назвали выпуск криптовалюты незаконным. Глава финансового комитета Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман заявил: «Мы предупреждаем инвесторов, что при покупке El Petro они покупают незаконный актив, существование которого противоречит Конституции Венесуэлы», пишет El Nacional.

Минфин США в январе уже выпустил предупреждение для граждан страны, заявив, что инвестиции в новую криптовалюту незаконны, так как нарушают санкции, введенные против Венесуэлы.