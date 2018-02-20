Венесуэла начала выпуск собственной криптовалюты El Petro
Венесуэла начала выпуск собственной криптовалюты El Petro (PTR). Как сообщает Telesur, правительство страны анонсировало предварительную продажу 82,4 млн единиц валюты. Всего будет выпущено 100 млн единиц El Petro общей стоимостью 6 млрд долларов США
При этом El Petro будет единственной криптовалютой, имеющей реальное обеспечение в виде нефти (один Petro будет стоить как баррель венесуэльской нефти, то есть около 60 долларов).
«El Petro родилась, и теперь нас ждет полный успех и процветание Венесуэлы», — объявил президент страны Николас Мадуро.
Венесуэла уже выделила 5 млрд баррелей нефти для обеспечения стоимости криптовалюты.
Между тем в распущенном Мадуро парламенте назвали выпуск криптовалюты незаконным. Глава финансового комитета Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман заявил: «Мы предупреждаем инвесторов, что при покупке El Petro они покупают незаконный актив, существование которого противоречит Конституции Венесуэлы», пишет El Nacional.
Минфин США в январе уже выпустил предупреждение для граждан страны, заявив, что инвестиции в новую криптовалюту незаконны, так как нарушают санкции, введенные против Венесуэлы.