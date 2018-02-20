Порошенко подписал закон о реинтеграции ДНР и ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщается в его твиттере.

По словам главы республики, документ «ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности».

Как уточняет 112.ua, подписание произошло на заседании военного кабинета Совета нацбезопасности и обороны Украины.

«Этот закон существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для обороны нашего государства. Очень важно, что этот закон обеспечивает правовой механизм, в том числе политико-дипломатическим путем, возвращения этих территорий», — заявил Порошенко, имея в виду самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Закон называет Россию «страной-агрессором», а ДНР и ЛНР — «оккупированными территориями».

Документ узаконивает применение армии на востоке страны — сейчас украинские военные официально действуют в рамках антитеррористической операции — АТО.

В ДНР и ЛНР, а также в Москве заявляли, что закон нарушает Минские договоренности, заключенные в феврале 2015 года.