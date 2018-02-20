Словенский хоккеист попался на допинге в Пхёнчхане
Хоккеист сборной Словении Жига Еглич отстранен от участия в зимней Олимпиаде-2018 из-за нарушения антидопинговых правил.
Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).
В сообщении суда отмечается, что в допинг-пробе спортсмена был обнаружен запрещенный препарат фенотерол. Хоккеист «признал факт нарушения антидопинговых правил и, как следствие, был отстранен от соревнований».
Решение об отстранении игрока было принято на основе просьбы МОК и достигнутого соглашения сторон.
16 февраля сборная олимпийских атлетов из России обыграла Словению со счетом 8:2. При этом Еглич принимал участие в матче.
Спортсмен выступает за нижнекамский «Нефтехимик», начинал сезон он в нижегородском «Торпедо».
Фенотерол — действующее вещество лекарства, которое используется для лечения и профилактики бронхиальной астмы.