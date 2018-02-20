Али Феруз получил статус беженца в Германии

Журналист «Новой газеты» Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов) получил в Германии статус беженца и поселился в Геттингене (земля Нижняя Саксония). Об этом РБК сообщил адвокат журналиста Даниил Хаймович.

В свою очередь, пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова рассказала, что у Феруза есть разрешение на пребывание и работу.

«Он еще не начал работать, в первую очередь занимается обустройством и решает проблемы со здоровьем», — сообщила она.

Али Феруз прибыл в Германию 15 февраля. До этого он полгода находился в подмосковном Центре временного содержания иностранных граждан, нарушивших правила нахождения в России.

Экстрадиции журналиста добивался Узбекистан. Сам он говорил, что в этой стране ему угрожает опасность.