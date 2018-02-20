В России завели дело об убийстве сбитого в Сирии летчика

Следственный комитет России возбудил дело по статье «Убийство» по факту гибели пилота Романа Филипова, чей Су-25 был сбит в Сирии в начале февраля. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Самолет Филипова сбили боевики в провинции Идлиб. Он катапультировался, затем отстреливался от них, после чего с криком «Это вам за пацанов!» подорвал себя гранатой.

Его тело было доставлено в Россию, где летчика похоронили с воинскими почестями. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.