Сергей Кириенко выбрал победителей «Лидеров России» для наставничества

Первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко выбрал две кандидатуры из числа победителей первого всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», которые будут работать с ним как с наставником, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в АП и участников конкурса.

По словам собеседников издания, избранниками Кириенко могли стать директор департамента развития экспертизы по работе с людьми Хоум Кредит банка Татьяна Дьяконова и руководитель аналитического центра Минэнерго Павел Сорокин. Сорокин воздержался от комментариев на вопрос «Коммерсанта» о выборе наставника. Дьяконова заявила: «Я мечтаю о том, чтобы Кириенко был моим наставником», однако от подробностей воздержалась.

Напомним, конкурс «Лидеры России» завершился 11 февраля, из 300 финалистов конкурса выбрали 103 победителей. Все финалисты получили образовательный грант в размере 1 млн рублей, а победители — возможность выбрать наставника из числа крупных чиновников и предпринимателей.

Сергей Кириенко еще перед финалом заявил, что намерен выбрать двух «учеников», а насчет третьего обещал подумать, поскольку «это требует большого количества времени».