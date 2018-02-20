В Кизляре простились с жертвами теракта

В дагестанском городе Кизляр прошла церемония прощания с жертвами теракта, устроенного в воскресенье около местного храма Георгия Победоносца. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Панихиду по погибшим провел в храме архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. После этого жертвы теракта — местные прихожане — были похоронены на территории церкви.

Проститься с ними, по данным администрации Дагестана, пришли более полутора тысяч человек. В городской мэрии заявили РИА Новости, что на панихиду по жертвам трагедии пришли около 5 тысяч человек.

20 февраля в Кизляре был день траура.

18 февраля 22-летний Халил Халилов расстрелял прихожан церкви, которые шли со службы в Прощеное воскресенье, выкрикивая «Аллаху акбар!». Он убил пятерых прихожанок, ранил еще четырех человек, после чего был застрелен полицией.