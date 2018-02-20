Слушания по делу Крушельницкого пройдут 22 февраля

Рассмотрение Спортивным арбитражным судом (CAS) дела российского керлингиста Александра Крушельницкого, подозреваемого в использовании допинга на Олимпийских играх, может состояться 22 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента федерации керлинга Дмитрия Свищева.

По его словам, Федерация керлинга России полным составом вылетает в Пхёнчхан, чтобы присутствовать на заседании CAS. Свищев также не исключил, что заседание может состояться на день раньше.

Ранее стало известно, что в допинг-пробе Крушельницкого был найден мельдоний. В связи с этим антидопинговое подразделение CAS открыло дело в отношении российского керлингиста.



Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте.