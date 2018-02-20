Российские биатлонистки подадут иск к Родченкову на 10 млн долларов

Трое российских биатлонисток — Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова — подадут в суд на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом пишет The New York Times.

Как сообщает издание, каждая из спортсменок требует 10 млн долларов в качестве компенсации. Иск будет подан в один из судов Нью-Йорка.

Поддержку биатлонисткам окажет Михаил Прохоров, который во время прошлой зимней Олимпиады в Сочи возглавлял Союз биатлонистов России (СБР).

27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014.

Вилухина завоевала серебро в спринте, а также получила серебряную медаль в эстафете с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумилиной. Романова, помимо серебряной награды в эстафете, заняла 19-е место в спринте, 23-е — в гонке преследования и 53-е — в индивидуальной гонке. МОК также дисквалифицировал Зайцеву, которая в Сочи заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е — в спринте, 11-е — в гонке преследования, 23-е — в масс-старте.

Напомним, Родченков является одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), проводившего расследование применения допинга в российском спорте. По итогам расследования многие российские спортсмены были лишены наград и пожизненно дисквалифицированы.