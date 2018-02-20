ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Мастер-Капитал»

Центральный банк России 20 февраля отозвал лицензию у московского банка «Мастер-Капитал», сообщает пресс-служба регулятора.

По состоянию на 1 февраля кредитная организация занимала 302-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, кредитование заемщиков, связанных с конечными бенефициарами «Мастер-Капитала», «привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов». Это «создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков».

В сложившихся условиях регулятор принял решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг.

В «Мастер-Капитал» назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов.