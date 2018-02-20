Бронзовый призер Игр Крушельницкий отверг употребление мельдония

Российский керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший вместе с супругой Анастасией Брызгаловой бронзовые медали Игр-2018, заявил, что не принимал допинг.

Ранее обе допинг-пробы спортсмена показали наличие запрещенного вещества мельдония.

Теперь российскую пару лишат бронзовых наград.

До этого российские спортсмены не завоевывали олимпийских медалей в керлинге.

«Я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил», — говорится в заявлении Крушельницкого, опубликованном на сайте Федерации керлинга России.

По словам спортсмена, положительный тест на мельдоний стал для него с супругой и партнером по команде «просто шоком».

«Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне», — добавил керлингист.

Он отметил, что «как никто другой, заинтересован в проведении скорейшего расследования для выяснения причин случившегося».