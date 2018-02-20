Патрушев предостерег российских чиновников от использования Google и Yahoo!

Использование региональными и муниципальными чиновниками сервисов Google и Yahoo! представляет опасность, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Серьезную опасность представляет использование сотрудниками органов государственной власти регионов и местного самоуправления для решения служебных вопросов информационно-телекоммуникационных ресурсов, расположенных за пределами Российской Федерации, — Google, Yahoo! и иных», — цитирует чиновника ТАСС.

Патрушев сегодня проводил выездное совещание в Ростове-на-Дону.

Он отметил, что в большинстве органов власти Южного федерального круга акты с мерами по защите информации «пока носят формальный характер».