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20 февраля 2018, 10:40
биология генетика животные

«Прыгающие гены» помогают вампирам питаться кровью

Обыкновенный вампир (Desmodus rotundus)
Обыкновенный вампир (Desmodus rotundus)
Wikimedia Commons

Международный коллектив ученых, который возглавляла Мария Лисандра Сепеда Мендоса (Marie Lisandra Zepeda Mendoza) из Копенгагенского университета, секвенировал геном и кишечный микробиом летучей мыши обыкновенного вампира (Desmodus rotundus), чтобы установить, какие адаптации помогли этому животному перейти на его специфическую диету.

Обыкновенные вампиры широко распространены в Центральной и Южной Америке. Название они получили из-за того, что питаются кровью млекопитающих или, реже, птиц. По ночам они отыскивают спящих животных, наносят им укус в места, где под кожей много капилляров и выпивают за один прием до 60 граммов крови. Слюна этих летучих мышей содержит обезболивающие вещества, поэтому их жертва даже не просыпается. Ближайшие родственники обыкновенного вампира – мохноногий (Diphylla ecaudata) и белокрылый (Diaemus youngi) вампиры – тоже питаются кровью, но преимущественно птиц.

«Питание кровью – очень редкий тип рациона в животном мире, особенно если это облигатное (обязательное) питание кровью. Столь экстремальная диета означает, что для выживания этим существам необходимо множество адаптаций»,– говорит Мария Мендоса. Главным результатом исследования стало обнаружение у вампиров большого количества мобильных элементов генома – транспозонов, известных также как «прыгающие гены». Они действительно способны перемещаться по геному, вырезаясь и встраиваясь в цепочку ДНК, благодаря ферменту транспозазе. Наибольшее количество транспозонов у вампиров находится на участках, где расположены гены, отвечающие за метаболизм жиров и витаминов. Также их много среди генов, связанных с защитой от вирусов, которые могут проникнуть в организм вампира из выпитой крови. Обнаруженный тип транспозонов обладает высокой мутагенной способностью и, по мнению исследователей, именно он помог вампирам быстрее адаптироваться к новому типу питания.

Секвенирование бактериальной ДНК из кишечника вампиров помогло найти еще одно приспособление к питанию кровью. Гены, ответственные за выработку антикоагулянтов, не дающих крови жертвы свертываться во время питания вампира, имеются в геноме самой летучей мыши, однако и у ее кишечных бактерий обнаружены гены, препятствующие свертыванию крови. Видимо, они поддерживают ее в жидком состоянии в пищеварительной системе вампира. По сравнению с кишечными микробиомами других летучих мышей у бактерий-симбионтов вампиров обнаружилось больше генов, связанных с синтезом витаминов, таких как каротиноиды, которые вампир не может получить из крови своих жертв. Всего в кишечнике летучих мышей – вампиров обнаружили присутствие более 280 видов бактерий.

Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

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